Ženy, alkohol, rychlá auta. A jeden rok slávy. Tak vstoupil do dějin formule 1 britský jezdec James Hunt. Ten si to v nezapomenutelném roce 1976 rozdal s legendárním Nikim Laudou a jen tak tak mu dokázal v honu za titulem uniknout. Jenže zatímco jeho soupeř zůstal na vrcholu několik dalších let, Huntova kariéra nabrala strmý pád. Jak neřízená střela s blonďatou hřívou vlastně dopadla?

Rok 1976, závodní okruh Nürburgring. Niki Lauda, suverénní jednička celkového bodování, má děsivou nehodu, z auta ho vytáhnou na poslední chvíli silně popáleného. Sezona pro něj zjevně skončila a nikdo nepochybuje o tom, že ho za několik závodů předběhne britský soupeř James Hunt.

