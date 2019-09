Kámoška, co jí pomůže ven? Heroinová Tereza se spřátelila s vlivnou spoluvězeňkyní

Nepravomocně odsouzená pašeračka Tereza Hlůšková (23) má v kriminále novou spoluvězeňkyni! A nejedná se o nějakou obyčejnou kriminálnici. Dívka z Uherského Hradiště rychle pochopila, že by s ní měla co nejdříve navázat kontakt, protože její známosti by se jí mohly v budoucnu hodit.

Podle exkluzivního zdroje redakce Expres.cz se Tereza Hlůšková už nějakou dobu hodně baví s novou vězeňkyní, jíž je dcera bývalého pákistánského premiéra Naváze Šarífa (69). Jmenuje se Maryam a brzy oslaví 46. narozeniny. Podle našeho zdroje, který celý případ sleduje přímo v Pákistánu, si s českou pašeračkou velice dobře rozumí. „Tereza se hodně zajímala o její případ a také své nové spoluvězeňkyni vyprávěla o tom, jak se do vězení dostala ona. Zmínila se i o odvolacím soudu,“ sdělil nám náš zdroj, který má kontakty v paňdžábské věznici Kot Lakhpat. iDNES Premium Tento článek je součástí exkluzivního obsahu pro členy.

