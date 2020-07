Zlata Adamovská: Celý život jsem na útěku kvůli chlapům

Dnes je usměvavá, překypuje dobrou náladou a ke štěstí jí nic nechybí. Život Zlaty Adamovské nebyl ale vždy tak bezproblémový, jako je nyní. Pojďme se nyní vrátit na začátek jejího životního příběhu. Do roku 1959. Když se Zlata narodila, rodiče nad jejím jménem dlouho nepřemýšleli. „Tatínek chtěl, abych měla symbiózu mezi jménem a příjmením. Když tedy příjmení začínalo na A, zvolil jméno od Z,“ vyprávěla herečka.

I když se kvůli němu setkávala s posměchem okolí, nijak se tím netrápila: „Nevadilo mi to. Naopak. Užívala jsem si pocit výjimečnosti.“ Tušila, že nevšední jméno by mohlo být výhodou i při její vysněné profesi.

Své umělecké nadání v sobě prohlubovala na dramatickém kroužku a následně na konzervatoři.

Volné chvíle trávila v knihovně

Zlata vždy tak trochu vyčnívala z davu. „Jiné holky chodily po zábavách nebo do kina a Zlatka místo toho vysedávala v knihovně,“ popisoval její bývalý manžel Radek John (65).

Chtěla dohnat to, co její spolužáci už dávno znali. Jako holka z vesnice neměla tak často přístup právě do kinosálů ani divadel, proto se učila formou teorie z knih. Těžko si lze nyní představit, jak se na její přístup dívali spolužáci.

I když do této chvíle vše napovídá tomu, že Zlata by nikdy neudělala nic „natruc“ a životem proplouvala vždy tak, jak se sluší a patří, v sedmnácti se v brunetce něco zlomilo. Utekla z domova! A to i přesto, že právě kvůli ní a jejímu studiu se rodina stěhovala z Klecan do velkoměsta.

První manželství byla chyba

„Bydleli jsme v paneláku a už nás tam bylo moc. Odešla jsem ke svému klukovi a domů se už nevrátila. Jen na nedělní oběd,“ krčí rameny. Pro rodiče to muselo být ohromné zklamání.

Brzy nato se Zlatka hnala před oltář. Bylo jí něco málo přes dvacet a její srdce plálo pro hudebníka Vadima Petrova mladšího (63). Manželství mělo ale jepičí život. Adamovská nedokázala tolerovat jeho lehkovážné smýšlení. Neměla ale kam jít, proto v nešťastném svazku setrvávala. Čekala na někoho, kdo ji při dalším životním útěku bude držet za ruku.

Spojence našla v Radku Johnovi. Byl sice ženatý s její kamarádkou, ale ani tato skutečnost Zlatu neodradila. Byla zamilovaná a nekoukala napravo ani nalevo. Tato zrada se jí v pozdějších letech vrátila jako bumerang.

Vrátilo se jí to, co udělala kamarádce

Psal se rok 2009 a na Zlatu se snesl neuvěřitelný tlak. „Věděla jste, že má váš manžel sedmiletou dceru?“ hrnuly se na herečku otázky ze všech stran. Adamovská nechápala. Vždyť spolu mají doma už dvě děti. Je vůbec možné, že by ji manžel tak dlouho podváděl a dost možná i vedl paralelní vztah? Bohužel ano!

Herečka zcela pochopitelně vzala opět nohy na ramena. Nechtěla se svým chotěm už nic řešit. Tentokrát vzala do zaječích sama, bez cizí pomoci.

A možná právě tato zkušenost, když zůstala najednou na vše sama, Zlatu tak zocelila a dovedla k vědomí, že není nic víc než spolehlivý a milující partner. Toho našla v Petru Štěpánkovi (71). S ním už se rozhodně na útěk nedá. Nebo se to tak alespoň jeví...