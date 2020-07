Radim Fiala si toho příliš naložil: Dokáže být šťastný jedině v práci?

Fanoušci a fanynky Radima Fialu zbožňují, kolik toho o něm ale vědí? Herec si soukromí obvykle střeží a udržuje si masku pohodového, vyrovnaného chlapíka pevných názorů. A tak jen málokdo tuší, s jakými strastmi se představitel zásadového záchranáře Petra Hanáka z Ordinace v růžové zahradě potýká. Herectví Radima naplňuje, tam se cítí šťastný a jistý v kramflecích. Ale soukromí? V tomhle ohledu to vypadá, že se jeho život hroutí jako domeček z karet!

Stejně jako ostatní umělce uvázala nedávná koronavirová pandemie Radima za zdmi jeho domova. Dlouhé týdny mohl plnit jedinou roli: otcovskou. Na starost měl totiž své dva malé syny. A byť je nade všechno miluje, rozhodně se nedá říct, že by si to bůhvíjak užíval. Spíš musel přiznat, že na rozjívené raubíře zdaleka nestačí.



„Žena chodí do práce, takže doma vařím, starám se o děti a vyučuju je. Vzdávám hold všem, kteří děti učí, protože já ty svoje asi zabiju, opravdu. Být učitelem není žádná sranda. Synové mají v učivu nedostatky a navazovat na to je naprosto šílené,“ zoufal si veřejně Fiala.





Zjistil, že na děti a domácnost nestačí

Navíc narazil na další zásadní problém: učivo základní školy pro něj bylo španělskou vesnicí. „Samozřejmě některým věcem nerozumím, jako například Hejného matematice (netradiční způsob výuky, děti by v ní měly matematiku objevovat samy a s radostí, pozn. red.). Částečně jsem do toho pronikl, ale dělá mi to hrozný problém, jsem jenom herec,“ lamentoval herec. „Už se těším do práce!“ hlásal na všechny strany.



Věk je zkrátka neúprosný...

A nejen chlapci ho pořádně potrápili, i starost o domácnost pro něj byla učiněné peklo. Přitom donedávna tvrdil, že je pro něj rodinný život vším, najednou se mu ale stal spíš vězením.



„Člověk dělá vše kolem domova, stará se o všechny, občas musí taky na nákup a dělat spoustu věcí, které jsou pro normální lidi běžné, ale pro nás herce to je utrpení, třeba jít do obchodu. Občas mě potkají lidi při nákupu a ptají se: Pane doktore, vy taky?“ hroutil se. Jako by běžnými činnostmi, které jiní dělají každý den s naprostou samozřejmostí, téměř opovrhoval.

Teď už herec může znovu pracovat, a tak je přece jen o něco spokojenější. „Mě si to povolání opravdu našlo jako poslání. Já fakt nevím, co jiného bych asi tak dělal. Jít na konzervatoř pro mě byla v podstatě taková z nouze ctnost. Ale ano, dneska jsem za to rozhodnutí rád, mě to opravdu baví,“ vyznává se.



Jenomže navzdory tomu, že se jeho denní režim vrací do normálu, to vypadá, jako by se v jeho hlavě usídlil pocit, že se jeho život bortí. Co je na vině? Nejspíš především blížící se padesátiny! Ty jsou pro Radima očividně velkým strašákem, přestože se snaží tvářit jako silák.



„To je hrozný, co, za chvíli už mi bude padesát! Padesátku slavit nehodlám. Nevidím důvod. Maximálně z Wikipedie vymažu svůj rok narození a požádám Google o smazání mé digitální stopy,“ naznačuje, že ho stárnutí dost děsí.

Kvůli věku se navíc vzdal svého největšího životního snu... „Já chtěl vždycky velkou rodinu, ale holt jsem dřív nenašel tu pravou, která by se mnou tyto pocity a touhy sdílela. Všechno má svůj čas a asi to bylo všechno tak, jak to mělo být. Prostě jsem se stal tátou až po čtyřicítce. Ale moje populační křivka se už rozhodně zastavila. Zaplať pánbůh za naše zdravé kluky. Být otcem kolem padesátky, že by mi bylo sedmdesát, až dítěti bude dvacet? To fakt ne. Jak by mi říkalo? Dědečku? Jasně, jsou tací, co mají děti i později, je to jejich volba. Ale já bych do toho nešel. Jak jsem říkal, že se držím hesla ‚nikdy neříkej nikdy‘, tak tady to ‚nikdy‘ můžu říct skoro s jistotou. Každý by měl vědět, kdy přestat,“ přemítá umělec.

Je ale znát, že být o pár let mladší, klidně by o miminku ještě uvažoval. Teď už si ale nic takového nedokáže představit, zvlášť poté co zjistil, jak vyčerpávající je být doma s dětmi a starat se o vše potřebné. Ostatně ještě předtím sám přiznal, že ani svým dvěma synům už nestačí. Schází mu jak potřebný elán, tak trpělivost.

Inu, není se čemu divit. Málokdo má na prahu padesátky tolik sil jako třeba ve třiceti. A tak pokud to jen trochu jde, přenechá herec starost o své ratolesti raději jiným. Třeba jako když před časem vyrazili společně na hory. „Moji synové lyžují, ale učil je instruktor. Já bych na to neměl nervy, a navíc je i lepší, když vás učí někdo cizí,“ nechal se slyšet Fiala.

Jak se zdá, v soukromí si Radim momentálně připadá úplně ztracený a rozpolcený. Dost možná cítí, že přecenil své síly, naložil si toho na sebe příliš a teď neví, kudy kam. Jak najít takovou rovnováhu, aby nešidil své nejbližší, ale zároveň byl i on sám šťastný?



Bohužel se zdá, že sám sebou se Radim aktuálně cítí jedině v práci, takřka se vykašlal na divadlo a věnuje se jenom filmovým a televizním projektům, které ho baví.



Dokáže být šťastný jedině v práci?

„Dělám pro televizi a pro film. Mám rád takový ten šrumec za kamerou. Ten pocit kolem natáčení mi dělá dobře, to mám opravdu rád,“ potvrzuje herec. A v práci se mu v poslední době opravdu daří, loni se objevil hned ve dvou celovečerních filmech a plánuje i další projekty. To s sebou ale nese i jistá negativa. Fiala připouští: „Času je holt na všechno málo.“



Možná by mu pomohlo, kdyby se na chvíli zastavil, podíval se na svůj život s odstupem a srovnal si priority. Jinak se může stát, že pohár jeho sil zkrátka jednoho dne přeteče. A bůhví, jaké to může mít následky.