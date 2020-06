Je to téměř 30 let, co Ivan Trojan (56) požádal svou vyvolenou o ruku. Na Kláře (48), tehdy ještě Pollertové, kromě jiného miloval i její veselou povahu, jenže uteklo pár let a vše se změnilo.

Když spolu v roce 1991 začali randit, Ivan Trojan zářil štěstím. Pro okatou krásku by obětoval cokoli! A tak, protože Klářini rodiče byli ze staré školy a chtěli mít i dvacetiletou dceru stále pod dohledem, vzdal se své mládenecké svobody a brunetku ani ne po roce chození požádal o ruku. Veselka byla tajná a rodiče o ní byli zpraveni až posléze. Radostí z toho asi do stropu neskákali, vztahy se ale rychle urovnaly. Zdálo se, že mladému páru jsou sudičky nakloněny. Nejenže oba měli skvěle nastartovanou hereckou kariéru, ale pro Kláru byla rodina stejně svatá jako pro Ivana. Když tedy v roce 1999 přišel na svět František (21) a záhy Josef (19), patřila herečka mezi nejspokojenější mámy na světě.

