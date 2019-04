Sarah Jessica Parker všude ukazuje ohrádku na kozi. Už víme proč

Herečka Sarah Jessica Parker je žena hodně rozporuplná. Když řádila v Sexu ve městě, všichni tipovali, že z ní jednou vyroste fakt dobrá MILF, jenže její MILF hodiny už odbily a ono je to prostě takový nějaký nemastný, neslaný, umělý.

No, ale zase taková hrůza, aby nás to nechalo úplně v klidu, když Jessice náhodou někde vykouknou kozi, to určitě není. Takže jsme začali pátrat po tom, proč této dámě v letech, která umí vypadat jako vůdce zombie apokalypsy, ale taky celkem dobře, když se nalíčí, poslední dobou pořád kouká z šatstva ohrádka na kozi.

Přišli jsme na to docela rychle. Sarah Jessica Parker je totiž tváří nové kolekce značky Intimissimi. To je ten obchod, kam se většina z nás v životě nepodívá, protože buďto nemáme přítelkyni nebo peníze na to, abychom mohli dávat litr za její spoďáry.



Palec nahoru za kuráž vedení Intimissimi, že do toho zrovna se Sarah Jessicou šlo. A hlavně palec nahoru panu grafikovi, který z týhle jakžtakž MILF nakonec udělal fakt pěknou MILF.