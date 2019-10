Podařilo se mu prorazit s image plachého, skoro až zakřiknutého chlapce, který zpívá své písničky a miluje Beatles. Dnes by do Miroslava Žbirky (66) jen málokdo řekl, že v Praze spoluvlastní dům za desítky milionů. A to není vše! Ani jeho manželka není zrovna chudá, a dokonce je spřízněna s rodinou Havlů!