Vdavky do roka a do dne? Herečka Lenka Zahradnická (34) má jasno – jen tak se vdávat nebude. Co za tím stojí a jak své razantní rozhodnutí zdůvodnila?

Minulý rok oznámila světu, že se zasnoubila a že s přítelem Michalem už nadále nebudou žít na hromádce. Schválení sňatku se tehdy páru dostalo dokonce i od jejich dcery Jasmínky.

„Náš zázrak poprvé v životě (a zřejmě na dlouhou dobu naposled) řekl ANO!“ pochlubila se herečka u fotky, na níž jí prsteníček zdobil zásnubní šperk, jaké reakce se dočkala od jejich takřka dvouleté ratolesti, s níž se radila ohledně odpovědi na partnerovu otázku.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu CHCI VYZKOUŠET ZA 1 KČ První měsíc za 1 Kč, následně za 39 Kč měsíčně.

Členství je možné kdykoliv zrušit a je bez závazků. Již máte premium? Přihlaste se