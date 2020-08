Kojení, kam se podíváš. Kristýna Leichtová vytasila prsa během jízdy v autě a odsávala mléko

Herečka Kristýna Leichtová (34) se poslední dobou zhlédla v biostylu, nejenže se přestala oblékat vyzývavě, ale spíše jako stará mladá, do toho je podporovatelkou kojení vždy a všude. A nebojí se to ukázat a ráda se vždy zastane takzvaných lesan, které by nejraději krmily mateřským mlékem až do puberty. Dokonce si odsávala mléko za jízdy v autě. Řidič nevěděl, kam dát oči.

Herečka Kristýna Leichtová se kvůli mateřství, ale i kvůli jinému životnímu stylu, vzala svého předešlého já, které milovalo večírky, společnost, vyzývavé věci, nebála se odhalit tělo. Jenže to už je dávno pryč.

